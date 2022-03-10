Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Ülkü ve Karakol mahallelerinde rögar kapakları ile Tınaztepe Mahallesi'nde bir araçtan malzeme, bir evden elektronik eşya çalınmasının ardından çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri F.K. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Haberler

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