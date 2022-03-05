Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Mahalle'de bir iş yerinden yaklaşık 4 bin lira ve cep telefonu çalınmasına ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 zanlıyı tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli H.B. ve K.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.