Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Mahalle'de bir iş yerinden yaklaşık 4 bin lira ve cep telefonu çalınmasına ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 zanlıyı tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli H.B. ve K.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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