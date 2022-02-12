Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlığın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı A.Ö. ve Ö.Ü'nün yaptığını tespit etti.

Zanlılar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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