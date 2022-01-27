Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı

Siirt'te baz istasyonundan akü çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt'te baz istasyonundan akü çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 gün önce Şirvan ilçesinin Pirinçlik köyünde baz istasyonundan 8 akünün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüphelileri taşıyan aracı, Şirvan ilçesi Üçyol mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 8 akü ve baz istasyonu kabin kapısını açmak için kullanılan şifreli anahtarlar ele geçirildi.

Operasyonda, M.G, M.A. ve C.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan M.G. ve M.A. tutuklandı, C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Şirvan, JASAT, Siirt, Güncel, Haber

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