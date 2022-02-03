Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı - Haberler
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Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

Siirt kent merkezinde bir iş yeri ve bir adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde bir iş yeri ve bir adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde bir iş yerinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile Kooperatif Mahallesi 1759. Sokakta bir adreste meydana gelen açıktan hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde her iki olayı gerçekleştiren şahsın M.P. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs emniyet ekiplerince yakalanmıştır.

Gözaltına alınan M.P.'nin emniyetteki işlemleri devam etmektedir. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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