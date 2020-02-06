Siirt'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Siirt'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

06.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:58
Siirt'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doluharman köyü 'nde bir işletmeden 100-150 metre elektrik kablosu ve 2 klima dış ünitesi çalındığı bilgisi üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.


Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.

Kaynak: AA
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