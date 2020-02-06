Siirt'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

06.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:58

Siirt'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doluharman köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmeden 100-150 metre elektrik kablosu ve 2 klima dış ünitesi çalındığı bilgisi üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.



Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.

Kaynak: AA