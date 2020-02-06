Siirt'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Siirt'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Siirt'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doluharman köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmeden 100-150 metre elektrik kablosu ve 2 klima dış ünitesi çalındığı bilgisi üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.