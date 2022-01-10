Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir evde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir evde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "İnönü Mahallesinde bulunan bir ikamette evden hırsızlık konusu meydana gelmiş, konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olarak yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin 2 kişi olduğu tespit edilmiştir. Şahıslardan biri Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmış olup çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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