Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; kent merkezi Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinin çelik kasasından bin TL para ve iş yeri içerisinden yaklaşık 5 bin TL değerinde çeşitli markalarda tekel bandrollü sigara çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hakkında daha önceden hırsızlık konularından çok sayıda işlem yapılan 2 şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek, suç eşyalarıyla birlikte yakalanmışlardır. 2 şahıs adli makamlara çıkarılmış olup 1 şahıs mahkemece ev hapsi cezası ile serbest kalmış, diğer şahıs ise tutuklandı. - SİİRT

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