Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; kent merkezi Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinin çelik kasasından bin TL para ve iş yeri içerisinden yaklaşık 5 bin TL değerinde çeşitli markalarda tekel bandrollü sigara çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hakkında daha önceden hırsızlık konularından çok sayıda işlem yapılan 2 şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek, suç eşyalarıyla birlikte yakalanmışlardır. 2 şahıs adli makamlara çıkarılmış olup 1 şahıs mahkemece ev hapsi cezası ile serbest kalmış, diğer şahıs ise tutuklandı. - SİİRT

Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadın ölüme böyle yürüdü! Cinayet öncesine ait kamera kaydı ortaya çıktı

Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadın ölüme böyle yürüdü! Cinayet öncesine ait kamera kaydı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title