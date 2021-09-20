Siirt'te hırsızlık suçundan yakalanan hırsız tutuklandı

Siirt'te çeşitli otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince hırsızlık suçlarının aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti, yakalanması ve genel asayişe müessir fiillerin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt'te 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen ikametten hırsızlık, 18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen otodan hırsızlık ve 21 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının şüphelisi, olayların meydana geldiği çevrede yapılan kamera destekli çalışmalar sonucu O.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, adı geçen şahıs 18 Eylül 2021 günü saat 23.20 sıralarına Dumlupınar Mahallesi 415. Sokak üzerinde yakalanmış, şahsın yapılan kaba üst aramasında 0.18 gram uyuşturucu olduğu düşünülen madde ele geçirilmiş O.Ö. isimli şahıs nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları ile gözaltına alınmıştır. O.Ö. isimli şahıs 19 Eylül 2021 günü adli mercilerde yapılan yargılama sonrasında tutuklanması üzerine Batman T Tipi Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

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