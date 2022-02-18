Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir iş yerinde 7 bin lira değerinde gıda malzemesi çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Saha çalışması yapan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan operasyonda bir kişi yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title