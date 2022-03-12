Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

SİİRT (İHA) - Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde yapılan uygulama esnasında hırsızlık suçundan aranması olan H.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa