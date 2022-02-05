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Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler ve Yeni mahallelerde araçlarda hırsızlık olayının şüphelisi F.A ve hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan A.K, ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haber

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