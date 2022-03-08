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Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatif Mahallesinde bir iş yerinde 400 lira ve Kurtalan ilçesinde bir çocuktan zorla 200 lira çalınmasıyla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.

F.Ö. ve E.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.Ö. tutuklandı, E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Siirt, Güncel, Haberler

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