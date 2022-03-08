Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatif Mahallesinde bir iş yerinde 400 lira ve Kurtalan ilçesinde bir çocuktan zorla 200 lira çalınmasıyla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.

F.Ö. ve E.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.Ö. tutuklandı, E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.