Siirt'te hırsızlık operasyonu

Siirt'te bir iş yerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Siirt'te bir iş yerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezi Bahçelievler Mahallesindeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile yapılan çalışmalarda; olayın faili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca hırsızlık malı satın almaktan 2 şüpheliye daha adli işlem yapılmıştır. İş yerinden çalınan 1 ton 300 kilogram çay ve 47 bin TL para bulunarak müştekisine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı