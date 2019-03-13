Siirt'te Heyelandan Kapanan Köy Yolları Açıldı
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Siirt'te Heyelandan Kapanan Köy Yolları Açıldı

SİİRT'te, heyelan nedeniyle kapanan Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Siirt'te Heyelandan Kapanan Köy Yolları Açıldı

SİİRT'te, heyelan nedeniyle kapanan Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Şirvan ilçesindeki Ormanbağı ile Pervari ilçesinde Çavuşlu ve Dolusalkım Köyleri'nde bu sabah aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan ile birlikte köy yolları ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından köy yolları  ulaşıma yeniden açıldı.  

- Siirt

Kaynak: DHA
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