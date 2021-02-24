Siirt'te herkesin aynı soyadını taşıdığı Aksöğüt köyünde isim karışıklığı yaşanıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı herkesin aynı soyadına sahip olduğu Aksöğüt köyünde isimlerin karıştırılmaması için farklı yöntemler tercih ediliyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı herkesin aynı soyadına sahip olduğu Aksöğüt köyünde isimlerin karıştırılmaması için farklı yöntemler tercih ediliyor.

İlçeye bağlı 93 haneli ve 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde 724 kişinin "Yeşilyurt" soyadına sahip olması, adaş olan kişilerin zaman zaman karıştırılmasına neden oluyor.

Köyde görevli öğretmenlerin adaş olanları numaralandırdığı köyde, isimlerin karıştırmanın önüne geçmek için bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Muhtar Emrullah Yeşilyurt, yaklaşık 140 yıl önce kardeş olan 4 kişi tarafından kurulan köyde 25 yıldır görevli İmam-Hatip Mehmet Şafi Sevcan haricinde herkesin aynı soy ismi taşıdığını söyledi.

"Hepimiz akrabayız ve soy isimlerimiz Yeşilyurt." diyen Yeşilyurt, adaş olanların karıştırılmaması için farklı yollar izlediklerini belirtti.

Yeşilyurt, "Aynı isimden 4-5 kişi oluyor. Nurullah oğlu Emrullah, Yasin oğlu Bahattin diye çağırıyoruz. Okulda da öğretmenlerimiz aynı isme sahip öğrencileri karıştırıyor. Öğretmenlerimiz bu öğrencilere Ahmet 1, Ahmet 2, Mehmet 1, Mehmet 2 diye belirlemişler." diye konuştu.

Herkesin akraba olmasının güzel bir duygu olduğunu, bazen çocukların köyde eve gelmediğini aktaran Yeşilyurt, köyde yabancı olmadığı için içlerinin rahat olduğunu kaydetti.

Cüneyt Yeşilyurt da tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı köyde aynı soy ismin kullanılmasının iyi bir şey olduğunu belirterek, "Burası bir köy değil sanki büyük bir ev." dedi.

Savaş Yeşilyurt da köyde akrabalarıyla acı ve tatlı günleri paylaştıklarını anlatarak, bazen aynı isme sahip olanların karıştırıldığını anlattı.

Fırat Yeşilyurt da köyde yaşayanların yanı sıra il dışında da aynı soy isme sahip çok sayıda akrabalarının olduğunu dile getirdi.

Dedelerinin kurduğu köyde huzur içerisinde yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt, "Köyde özellikle Ahmet, Mehmet, Nurullah ismi çok var. Çocuklara isim verirken zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık