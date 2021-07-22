Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
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Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları Kurban Bayramı tatilinde mobil aşı uygulama noktalarında sürüyor.

Siirt'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları Kurban Bayramı tatilinde mobil aşı uygulama noktalarında sürüyor.

Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Güres ve Aydınlar caddeleri ile Kızlar Tepesi Parkı'nda oluşturulan mobil aşı uygulama çadırlarında bayram tatili sürecince aşı yapılıyor.

Aşılamanın az olduğu belirlenen mahallede mobil aşı çadırı da kurulacak.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, gazetecilere, aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Toplumsal bağışıklığın artırılması için bayram tatilinde de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Ömür, şunları kaydetti:

"İlimizde aşılama noktalarını artırdık. Merkez, ilçe ve köylere kadar ulaşan ekiplerimiz ikna çalışmaları sonucu vatandaşları aşılıyor. Bayram tatili boyunca da randevusuz her gün 14.00-19.00 saatlerinde mobil aşı çadırlarında hizmet veriliyor. Aşı oranının az olduğu bir mahallelerde her gün mobil aşı çadırı kurulacak. Ayrıca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçe hastanelerinde her gün hafta için mesai saatleri arasında aşılama yapılıyor. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz."

Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak
Her gün bir mahallede mobil Kovid-19 aşı çadırı kurulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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