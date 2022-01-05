Siirt'te helyum gazı dolu varile kaynak yapan kişi patlama sonucu yaralandı - Haberler
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Siirt'te helyum gazı dolu varile kaynak yapan kişi patlama sonucu yaralandı

Siirt'te helyum gazı dolu varile kaynak yapan kişi patlama sonucu yaralandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te bir iş yerinde helyum gazı dolu varile kaynak yapan kişi patlama sonucu yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te bir iş yerinde helyum gazı dolu varile kaynak yapan kişi patlama sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi'nde bir iş yerinde A.D'nin helyum gazı olan varile kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince A.D, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldı.

Siirt'te helyum gazı dolu varile kaynak yapan kişi patlama sonucu yaralandı

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