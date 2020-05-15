Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı
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Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı
15.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:19

HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül ile Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınanlar, sağlık işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan belediyeler önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Belediyelerde arama çalışmaları sürüyor.

Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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