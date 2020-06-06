Siirt'te hayvan pazarı haftanın 3 günü açık olacak
Siirt'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı açılıyor.
06.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:19
Siirt'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı açılıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.
Buna göre, 18 Mart'ta salgın nedeniyle kapatılan Siirt Belediyesi Hayvan Pazarı'nın 8 Haziran'dan itibaren kontrollü olarak pazartesi, çarşamba ve cuma günleri açık tutulmasına karar verildi.
Kaynak: AA