Siirt'te hayvan otlatan çoban ölü bulundu
Siirt'in Pervari ilçesinde bir çoban ölü bulundu.
Siirt'in Pervari ilçesinde bir çoban ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde Ercan Unğan'ın (20), hayvanları barındıkları çadıra getirmek için gittiği kırsaldan dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Yapılan aramalar sonucunda yerde hareketsiz halde bulunan Unğan'ın, kayalıktan düşerek ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Unğan'ın cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.