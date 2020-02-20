Siirt'te hayvan otlatan çoban ölü bulundu
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Siirt'te hayvan otlatan çoban ölü bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde bir çoban ölü bulundu.

20.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:54
Siirt'te hayvan otlatan çoban ölü bulundu

'in ilçesinde bir çoban ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı köyünde Ercan Unğan'ın (20), hayvanları barındıkları çadıra getirmek için gittiği kırsaldan dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramalar sonucunda yerde hareketsiz halde bulunan Unğan'ın, kayalıktan düşerek ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Unğan'ın cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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