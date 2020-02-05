Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir ahırdan 5 küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir ahırdan 5 küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şirvan'ın Kapılı köyünde 5 küçükbaş çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.