Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir ahırdan 5 küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22
Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

'in ilçesinde bir ahırdan 5 küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şirvan'ın Kapılı köyünde 5 küçükbaş çalındığı bilgisi üzerine İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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