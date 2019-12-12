Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber

Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Siirt'te ahırdan 47 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:42
Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'te ahırdan 47 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mahallesi'ndeki ahırdan 47 küçükbaş hayvan çalındığı bilgisini alan İl ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin, çaldıkları hayvanları kamyonetle Batman'a götürürken noktasına yakın yerde aracı terk edip kaçtıklarını belirledi.

Polis ekipleri, 5 şüpheliden 3'ünü takip sonucu yakaladı.

Zanlılardan biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, ikisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler