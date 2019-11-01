Siirt'te Hayvan Hakları Koruma Kurulu toplandı

01.11.2019 11:06

Siirt İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında yapıldı.



İl Hayvanları Koruma Kurulu, valilik toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında Siirt'teki hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümleri karara bağlamak üzere toplandı. Toplantıya, Belediye Başkanlığı, Siirt Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında il genelinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, bu kapsamda, il ve ilçe belediyelerince geçici bakım evleri oluşturulması ile ilgili çalışmaların hızlandırılması, ayrıca Botan çayı kenarlarında bulunan başıboş köpekler ve kediler ile ilgili çalışma yapılması, Siirt Belediyesi'nce Siirt Hayvan Bakım Evi'nin acil bir şekilde açılarak, hayvanların beslenmesine yönelik olarak da mama, su kaplarının ve besleme çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı.



Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA