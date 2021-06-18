Siirt'te hastaneye başvuran rahim kanseri iki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Siirt'te birer hafta arayla hastaneye başvuran rahim kanseri iki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt'te birer hafta arayla hastaneye başvuran rahim kanseri iki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Geçen hafta yoğun ağrı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Vasfiye Erkan Over ve iki gün önce aynı şikayetle başvuran Halime Beştaş'a yapılan tetkiklerde rahim (endometrium) kanseri teşhisi konuldu.

Prof. Dr. Mahmut Erdemoğlu, Doç. Dr. Deniz Balsak, Dr. Öğretim Üyesi Şerif Akşin ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yılmaz tarafından farklı günlerde ameliyatları yapılan hastalar servise alındı.

Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Erdemoğlu, sağlığına kavuşan bir hastanın taburcu edildiğini, müşahede altında tutulan diğer hastanın da sağlık durumunun iyi gittiğini söyledi.

Daha önce bu tür riskli ameliyatların il dışındaki sağlık kuruluşlarında yapıldığını belirten Erdemoğlu, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde jinekolojik kanser ameliyatlarının yapıldığını kaydetti.

Hasta yakınları da emeği geçen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz