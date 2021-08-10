Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bahçelievler ve Veyselkarani mahallelerinde yapılan uygulamada, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hakaret, silahla tahdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 3 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. ve 7258 sayılı yasanın 5A maddesine muhalefet suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S. yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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