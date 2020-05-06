Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli olayların aydınlatılması yönelik 3 ayda 70 şüpheli yakalandı.

Devam eden çalışmalar neticesinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezaları bulunan T.C. ve F.C, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.Ö, Şirvan ilçesinin Taşlı köyünde fiziki takibe takılan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş ceza bulunan A.Ç. ve Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş ceza bulunan S.A. ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA