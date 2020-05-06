Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
06.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:04
Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli olayların aydınlatılması yönelik 3 ayda 70 şüpheli yakalandı.
Devam eden çalışmalar neticesinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezaları bulunan T.C. ve F.C, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.Ö, Şirvan ilçesinin Taşlı köyünde fiziki takibe takılan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş ceza bulunan A.Ç. ve Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş ceza bulunan S.A. ekipler tarafından yakalandı.
Şüpheliler cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA