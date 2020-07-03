Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yol kontrol noktasında yakalandı.

Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yol kontrol noktasında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sağlarca noktasında yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

S.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA