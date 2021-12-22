Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi Kooperatif Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title