Siirt'te hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek
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Siirt'te hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek

13.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:12
Siirt'te hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek

Siirt'te hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Siirt'te hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Valilikten yapılan açıklamamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının oluru ile hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilen açıklamada, öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı aktarıldı.

Ayrıca, hafızlık eğitimi alan öğrenci, öğretici, çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş alındakilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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