Siirt'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

23.10.2019 21:28

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Doğan idaresindeki 72 BA 393 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan kara yolunun Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında, Leyla Çelik'in kullandığı 41 KE 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Doğan ve Çelik ile araçlardaki Bedia Doğan ve Çınar Çelik yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA