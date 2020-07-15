Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesi askerlik şubesi kavşağında Alican Gergez'in kullandığı 56 AAE 929 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 13 EB 518 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücü Gergez ve motosiklette bulunan Bayram Kaylı yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA