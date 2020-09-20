Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
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Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
20.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:18

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.

Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.

Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fecri Barlık
Fecri Barlık
AA Editörü
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