Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi seminer

17.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:48

Siirt Vali Yardımcısı Selim Erkovan, "Devletimizin bütünlüğüne yönelik haince, sinsice saldırılar yapan ihanet şebekelerini yok etmek ve etkisiz hale getirmek için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımız milleti ile daha güçlü ve kararlıdır." dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'te görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminerde konuşan Vali Yardımcısı Erkovan, İçişleri Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan güvenlik korucularına teşekkür etti.



Erkovan, güvenlik güçlerinin, tam bir koordinasyon halinde her türlü terörist saldırıya karşı kararlılıkla mücadele yürüttüğüne işaret ederek, "Binlerce yıldır bu topraklar üzerinde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan vatandaşların arasına, kin, nefret ve fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Devletimizin bütünlüğüne yönelik haince, sinsice saldırılar yapan, ihanet şebekelerini yok etmek ve etkisiz hale getirmek için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımız milleti ile daha güçlü ve kararlıdır." diye konuştu.

Güvenlik, asayiş ve özelikle terörle mücadelede, güvenlik güçlerinin sahada en büyük destekçisinin güvenlik korucuları olduğuna dikkati çeken Erkovan, güvenlik güçlerinin, kahraman güvenlik korucuları ile ilde çok ciddi çalışmalara imza attığını aktardı.

Erkovan, şunları kaydetti:

"Özellikle masum halkımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan, hain bölücü terör örgütüne karşı ortak operasyonlarla önemli başarılar elde edilerek halkımızın yalnızca bugünü için değil, geleceği için de güven verilmekte. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve bölünmez bütünlüğüne karşı, her türlü ihanetin karşısında, inanç dolu göğsünüzü siper ettiğiniz müddetçe, bu millet, bu devlet ve bu kutsal vatan toprakları, al bayrağın gölgesinde ilelebet yaşamaya devam edecek. Güvenlik korucularımızın donanımlarının artırılması, ekonomik şartların iyileştirilmesi için de Bakanlığımız tarafından önemli çalışmalar yapılmakta. Bu eğitimler çerçevesinde, İlçe Jandarma komutanlıklarının koordinesinde sizlere verilecek her bir görevi 24 saat kesintisiz olarak, yine milletimizin asayiş ve güvenliği için en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor, başarılar diliyorum."

Daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Güvenlik Korucuları Şube Müdürü Meltem Tekinkuruoğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın birer konuşma yaptı, güvenlik korucularının sorun ve talepleri dinlendi.



Toplantıya, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan da katıldı.

Kaynak: AA