Siirt'te güvenlik kamerasınca tespit edilen ATM dolandırıcısı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te güvenlik kamerasınca tespit edilen ATM dolandırıcısı yakalandı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te güvenlik kamerasınca tespit edilen ATM dolandırıcısı yakalandı

Siirt'te yardım etme bahanesiyle banka kartlarını ve şifrelerini elde ettiği yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te yardım etme bahanesiyle banka kartlarını ve şifrelerini elde ettiği yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki Atm'lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin, yardım etme bahanesiyle banka kartları ve şifrelerini elde ederek paralarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Ö.C.E. olduğunu tespit etti.

Zanlı, merkez Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki bir banka önünde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kubilay Aka Mustafa Şentop Tunç Soyer
Magazin Mustafa Denizli Kubilay Aka
Spor Mustafa Denizli Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Cengiz Ergün Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt'te güvenlik kamerasınca tespit edilen ATM dolandırıcısı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:34:56. #1.12#