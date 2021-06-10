Son dakika haber: Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
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Son dakika haber: Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Son dakika haber: Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Son dakika haber: Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Son dakika haber: Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Son dakika haber: Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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