Siirt'te Güvenli Eğitim Uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen güvenli eğitim uygulamasında terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla Siirt merkezi ve ilçelerinde güvenli eğitim uygulamasının üçüncüsü gerçekleştirildi.





Uygulamada, 48 ekip ve 174 personelin katılımıyla 82 internet kafe, oyun salonu ve kahvehanelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, 987 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması sonucunda, hakkında terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.