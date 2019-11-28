Siirt'te "güven ve huzur" uygulaması
Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede arananların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.
15 adreste ve farklı noktalardaki yol kontrollerinde bin 328 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.