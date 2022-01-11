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Siirt'te Güven 56-2 uygulaması gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te Güven 56-2 uygulaması gerçekleştirildiSİİRT Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulamaları devam ediyor.

SİİRT (İHA) - - Siirt'te Güven 56-2 uygulaması gerçekleştirildi

SİİRT Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulamaları devam ediyor.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik Güven 56-2 kontrol ve arama gerçekleştirildi.

Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Siirt'te Güven 56-2 uygulaması gerçekleştirildi

Siirt'te Güven 56-2 uygulaması gerçekleştirildi

Siirt'te Güven 56-2 uygulaması gerçekleştirildi

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