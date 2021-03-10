Siirt'te gurup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları korkutuyor

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Siirt'te gurup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları korkutuyor Siirt kent merkezinde başıboş gezen köpeklerden rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, tehlike teşkil eden köpekler için yetkililere hayvanların barınağa götürülmesi için çağrıda bulundu.

Siirt'te gurup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları korkutuyor

SİİRT - Siirt kent merkezinde başıboş gezen köpeklerden rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, tehlike teşkil eden köpekler için yetkililere hayvanların barınağa götürülmesi için çağrıda bulundu.

Sokağa çıktıklarında grup halinde gezen köpeklerden korkan vatandaşlardan bazıları, bu hayvanların saldırısına uğradıklarını dile getirdi. Vatandaşlar, hayvanların toplatılıp barınağa götürülmesini istedi.

Siirt'te yaşayan vatandaşlardan Behçet Gül, birçok defa köpeklerin gurup halinde gezdiklerine şahit olduklarını ve dışarı çıkarken korku içerisinde olduklarını belirterek yetkililerin bu işe bir el atmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ