Siirt'te Güres Caddesi Yenileme çalışması ve Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
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Siirt'te Güres Caddesi Yenileme çalışması ve Millet Bahçesinin yapımı sürüyor

Siirt'te Güres Caddesi Yenileme çalışması ve Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te inşaat çalışmalarına başlanan Güres Caddesi Yenileme ve Millet Bahçesinin yıl sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Siirt'te inşaat çalışmalarına başlanan Güres Caddesi Yenileme ve Millet Bahçesinin yıl sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Siirt Belediyesince ihale bedeli 17 milyon lira Güres Caddesi Yenile ve İl Özel İdaresi kontrollüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 milyon 750 bin lira ihalesi yapılarak yüklenici firmaya yer teslimi yapılan Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, 25 bin metrekare trafiğe kapalı toplam Güres Caddesi Yenileme ve eski Siirt Devlet Hastanesinin de içinde bulunduğu 27 bin metrekare alanı kapsayan Millet Bahçesinin yıl sonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Her iki projeyle şehrin çehresinin değişeceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Millet Bahçesinin inşaatı devam ediyor. Birkaç ay içinde halkın hizmetine açılacak. Güres Caddesi projesi ihalesi yapıldı ve şu an inşaatına başlandı. İnşallah yıl sonuna alt ve üst yapısı bitmiş olacak. Kent mobilyaları ve peyzajın bir kısmı önümüzdeki yıla sarkabilir. Caddenin alt yapısında ciddi sıkıntı vardı. Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu alt yapısı, kaldırım ve yolun geçtiği üst yapı yenilenecek. Caddede geçişler ve yürüme yerleri ile alışverişe gelen vatandaşlara rahat bir ortam oluşturulacak. Güres şehrin vitrini olacak. Şehrin kapasitesini geliştirmek için yakaladığımız standartları merkezdeki tüm cadde ve sokaklara uygulamayı düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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