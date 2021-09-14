Siirt'te gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi

Siirt'te gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi.

Siirt'te gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kurtalan ilçesinde 5 iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 30 tuşlu telefon ile 11 kilogram çay bulundu.

Yakalanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi - Haberler
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