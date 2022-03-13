Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 120 paket sigara ele geçirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 120 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesinde düzenlenen operasyonda A.Ö'nün evinde 120 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Sigara, Siirt, Güncel, Haberler

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