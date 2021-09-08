Siirt'te gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı iş yerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 26 cep telefonu, 270 paket sigara ve kulaklık ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz