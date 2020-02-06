Siirt'te gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

06.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:16

Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 40 cep telefonu, 141 kulaklık, 13 şarj adaptörü ile 12 şarj kablosu, 37 cep telefonu kırılmaz cam aksesuarı ve 66 cep telefonu kılıfı elde edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA