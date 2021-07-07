Siirt'te gümrük kaçağı cep telefon ve sigara ele geçirildi

Siirt'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Siirt'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Veyselkarani Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada aracın bagaj kısmında gümrük kaçağı 15 cep telefonu, cep telefonlarına ait şarj cihazları ve 248 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz