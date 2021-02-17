Siirt'te gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi
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Siirt'te gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi

17.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:30
Siirt'te gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi

Siirt'te gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçildi.

Siirt'te gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Eruh yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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