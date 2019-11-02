Siirt'te grup köy yolunda asfalt çalışması

02.11.2019 14:40

Siirt Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Tuzkuyusu grup köy yolunda asfalt çalışması yapıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Pınarca, Pınarova, Sarıdana, Narlıyurt köyleri ile Uğurlu mezrasını kapsayan Tuzkuyusu grup köy yollarında incelemede bulundu.



Geçen ay yapımına başlanan 160 metre uzunluğundaki menfezin tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarının başladığını aktaran Canpolat, yapılan çalışmalarla grup köy yolunun kış aylarında su altında kalmasının engelleneceğini aktardı.



Özel İdare bütçesinden karşılanan 1,7 kilometrelik beton asfalt çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanacağını dile getiren Canpolat, şöyle konuştu:



"Siirt Havalimanının pist uzatma çalışması esnasında Tuzkuyusu grup köy yollarımızın yönü değişti. İl Özel İdaresi olarak çalışmalar başlattık ve yeni yol yaparak köylerimize ulaşımı sağladık. Burada su birikintisi ve göl oluşmayacak. Bu yolu kullanan köylülerimiz de güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Tünelin tamamlanmasının ardından 1,7 kilometrelik yolu asfalta buluşturduk. Silindir ile sıkıştırılmış beton yol bir hafta içinde bitirilecek."

Kaynak: AA