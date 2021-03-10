Siirt'te grup halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları korkutuyor

Siirt kent merkezinde başıboş gezen köpeklerden rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, tehlike teşkil eden köpekler için yetkililere hayvanların barınağa götürülmesi için çağrıda bulundu.

Siirt kent merkezinde başıboş gezen köpeklerden rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, tehlike teşkil eden köpekler için yetkililere hayvanların barınağa götürülmesi için çağrıda bulundu.

Sokağa çıktıklarında grup halinde gezen köpeklerden korkan vatandaşlardan bazıları, bu hayvanların saldırısına uğradıklarını dile getirdi. Vatandaşlar, hayvanların toplatılıp barınağa götürülmesini istedi.

Siirt'te yaşayan vatandaşlardan Behçet Gül, birçok defa köpeklerin gurup halinde gezdiklerine şahit olduklarını ve dışarı çıkarken korku içerisinde olduklarını belirterek yetkililerin bu işe bir el atmasını istedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı